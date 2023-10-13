شكرا لقرائتكم خبر عن جيش تشاد: سنرافق القوات الفرنسية المغادرة النيجر للمطارات والموانئ لحمايتها من الإرهابيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجامينا - (أ ف ب)

أعلنت نجامينا، أن الجيش التشادي سيرافق القوات الفرنسية التي تغادر النيجر المجاورة، عبر أراضيه إلى مطار نجامينا، من حيث سيغادر الجنود إلى فرنسا، وإلى حدود الكاميرون لتحميل معداتها في ميناء دوالا.

وبعد أن طلب منها مغادرة النيجر، اضطر الجيش الفرنسي إلى إخلاء معداته براً إلى تشاد ثم الكاميرون، قبل إعادتها إلى فرنسا، في رحلة تمتد لأكثر من 3000 كيلومتر، بعضها عبر مناطق معادية تنتشر في بعض مواقعها جماعات إرهابية.

وجاء في بيان صادر الخميس عن رئيس الأركان العامة للجيش التشادي الجنرال أبكر عبد الكريم داود أن «القوات التشادية ستوفر الحراسة لهذه القوافل من الحدود النيجرية إلى نجامينا وصولاً إلى المطار... وإلى الحدود الكاميرونية وصولاً إلى ميناء دوالا».

وتفصل نحو 1600 كيلومتر بين نيامي ونجامينا و1500 كيلومتر من نجامينا إلى دوالا.

بناء على طلب النظام العسكري الذي أقيم بعد الانقلاب في نهاية يوليو/تموز في نيامي، غادرت مجموعة أولى من الجنود الفرنسيين من إجمالي 1400 جندي منتشرين في النيجر، الثلاثاء بمرافقة الجيش النيجري.

وتقع الحدود المشتركة بين النيجر وتشاد والكاميرون على مسافة ليست بعيدة عن حوض بحيرة تشاد المترامية الأطراف المملوءة بالمستنقعات والجزر الصغيرة التي تشكل بعضها معاقل للجماعات الإرهابية مثل بوكو حرام وتنظيم «داعش» الإرهابي في غرب إفريقيا.

وتؤوي نجامينا قيادة العمليات الفرنسية في منطقة الساحل، ونحو ألف جندي فرنسي.