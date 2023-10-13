شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تنفي.. سيؤول: الصين تعيد «عدداً كبيراً» من الكوريين الشماليين الى بلادهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول - (أ ف ب)

أعلنت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، الجمعة، أن «السلطات الصينية أعادت على ما يبدو عدداً كبيراً من الكوريين الشماليين قسراً إلى بلدهم».

وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد كو بيونغ-سام للصحفيين «يبدو فعلاً أن عدداً كبيراً من المقيمين الكوريين الشماليين أعيدوا إلى بلدهم من المقاطعات الثلاث في شمال شرق الصين»، بدون أن يورد أرقاماً دقيقة.

وتابع المتحدث «تأسف حكومتنا لهذا الوضع وأثارت بجدية هذه المسألة مع الصين مع التأكيد على موقفنا».

وأضاف أن كوريا الجنوبية تعتقد أنه «لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف إعادة المنشقين الكوريين الشماليين المقيمين في الخارج قسراً إلى كوريا الشمالية».

وأعلن المتحدث باسم وزير الخارجية الصيني وانغ وينبين، الخميس، أنه «لا يوجد منشقون كوريون شماليون في الصين».

وتابع خلال مؤتمر صحفي «تبنت الصين على الدوام موقفاً مسؤولاً تجاه مواطني جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذين يدخلون الصين بشكل غير قانوني لأسباب اقتصادية، وتواصل معاملتهم وفقاً لمبادئ القانون الوطني والقانون الدولي».

وصدرت تصريحات وزارة التوحيد، بعد أن نقلت الصحيفة الكورية الجنوبية «شوسون إيلبو» استناداً إلى منظمات حقوقية، أنه تم ترحيل حوالي 600 كوري شمالي من الصين ليل التاسع من تشرين الأول/أكتوبر.