شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في انفجار مسجد شمال أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول - (أ ف ب)

هز انفجار مسجداً للشيعة في شمال أفغانستان، الجمعة، وفق سكان قال أحدهم، إن الانفجار أسفر عن سقوط «عدد كبير» من القتلى والجرحى.

وأكدت حكومة طالبان وقوع الانفجار، الذي حصل في بول-إي- خمري عاصمة ولاية بغلان، ولم تعرف طبيعته في الوقت الحاضر.

وقال مساعد الناطق باسم الحكومة بلال كريمي لوكالة فرانس برس «أشجب الانفجار بقوة، لكنني لا أملك راهناً كل المعلومات».

وقال بعض أبناء المدينة، إن الانفجار وقع عندما كان مصلون يؤدون صلاة الجمعة في مسجد إمام الزمان.

وقال عبدالحميد لوكالة فرانس برس إنه «سمع دوي هائل ووقع الانفجار أثناء صلاة الجمعة... نُقل عدد كبير من الشهداء والجرحى إلى المستشفى».

وأكد أن «الوضع سيئ».