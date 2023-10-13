انت الان تتابع خبر النروج تدين الحصار الإسرائيلي على غزة: غير مقبول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزيرة الخارجية النروجية أنيكن هويتفيلدت عبر إذاعة "ان آر كاي": "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.. لكن لا يمكنها استخدام كل الوسائل الممكنة".

وأضافت: "أدين هذا الحصار عندما يطلبون من هذا العدد من الأشخاص النزوح، عندما يحرمون من الغذاء والدواء".



وأضافت: "فرض حصار محكم وقطع الكهرباء والمياه والغذاء والمستلزمات الأخرى الضرورية عن المدنيين في غزة أمر غير مقبول".

وفجر السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

وتعهدت إسرائيل بتصفية "حماس" وشنت حملة قصف واسعة النطاق، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 فلسطيني وإصابة أكثر من 6000 آخرين.

وأفادت المصادر الإسرائيلية بأن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى أكثر من 1400 شخص.

