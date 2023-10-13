انت الان تتابع خبر إسرائيل تكثف قصفها على جنوب لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا، أن "صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي خشية من عملية تسلل".

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في بيان،: "على سكان مستوطنة حنيتا الحدودية الالتزام بالملاجئ".

ويتبادل الطرفان منذ الأحد الماضي القصف، بعد تنفيذ حركة حماس هجوماً غير مسبوق على إسرائيل، وأعلن حزب الله في بيان استهدافه "موقع الجرداح الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ الموجّهة" في ما وصفه بأنه "ردّ حازم على الاعتداءات الصهيونية التي أدّت إلى استشهاد عدد من المجاهدين".



من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن "طائرة تابعة له "قصفت موقع مراقبة عسكرياً" تابعاً لحزب الله، بينما قصفت مدفعيته المنطقة التي تم إطلاق الصواريخ منها، "رداً على إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على جنود جيش الدفاع الإسرائيلي".

وتعرّضت أطراف بلدات حدودية عدة، بينها الضهيرة ويارين، لقصف مدفعي إسرائيلي

