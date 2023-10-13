شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يحذر لدى لقائه بلينكن من نكبة ثانية بتهجير سكان غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة، لدى لقائه في العاصمة الأردنية عمان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من “نكبة ثانية” بتهجير سكان غزة.

وأكد عباس، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، على “ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا بشكل فوري وحمايتهم”.

وشدد على “الرفض الكامل لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبنا، وضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة للقطاع وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك”.

وحذر عباس من حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة جراء توقف كافة الخدمات الإنسانية في قطاع غزة، وتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة.

ودعا إلى “ضرورة وقف إرهاب المستعمرين ضد أبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى التي تتسبب بتصعيد الأوضاع”.

وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على “رفض الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين، ودعوته لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين”.

كما أكد “سياسة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والتي تنبذ العنف وتتمسك بالشرعية الدولية والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقا لتحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال”.

وشدد على أن الأمن والسلام “يتحققان من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وضرورة الذهاب للحل السياسي وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية”.

كان الجيش الإسرائيلي قد دعا سكان شمال قطاع غزة للنزوح إلى جنوبه حفاظا على سلامتهم وسط شن غارات جوية واستعدادات لغزو القطاع، ردا على قيام حماس بشن عملية “طوفان الأقصى” واقتحام بلدات جنوب إسرائيل. وأسفر القتال عن خسائر بشرية ومادية جسيمة لدى الطرفين .