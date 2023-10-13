الصحة العالمية: نقل المصابين بأمراض خطيرة فى غزة بمثابة حكم إعدام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن السلطات الصحية في غزة أبلغتها أنه من المستحيل إجلاء المرضى الذين يعانون من حالات حرجة من المستشفيات في شمال غزة، وذلك بعد أن دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين إلى التحرك جنوبًا خلال 24 ساعة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

وقال طارق ياساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن هناك أشخاص مصابون بأمراض خطيرة، وتعني إصاباتهم أن فرصتهم الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي البقاء على أجهزة دعم الحياة، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي.

ونوه المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، بأن نقل هؤلاء الأشخاص هو بمثابة حكم بالإعدام، ومطالبة العاملين في مجال الصحة بالقيام بذلك أمر يتجاوز القسوة.