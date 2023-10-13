شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دفاع النواب": القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب اللواء أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى في حفل تخرج طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية تضمنت رسائل بأن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة المصرية، موضحا أن مصر قدمت جهودا كبيرة للقضية الفلسطينية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن اليوم تشهد القضية الفلسطينية منعطفا خطيرا، من خلال الاجتياح التي تقوم بها قوات الاحتلال في قطاع غزة، فالآلة العسكرية ترتكب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وضد النساء والأطفال والشيوخ.

وأكد أن مصر بحكم موقعها والدولة الكبرى في المنطقة، فإن مصر لم تعتدي على أحد من جيرانها، ولكن على مدار تاريخها قدمت كل الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني، وقال الرئيس السيسي بأن كل الإمكانيات والقدرات المصرية في سبيل إيقاف إطلاق النار والجلوس على مائدة المفاوضات.

وأشار إلى أن الأشقاء الفلسطينيين في حالة الضغط عليهم للخروج من منازلهم للاتجاه لمنفذ رفح، فإن الرئيس السيسى قال لا يمكن حل القضية الفلسطينية بتفريغها من مضمونها، لافتا إلى أن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يرفض الخروج إلى رفح لأن ذلك ينهي القضية الفلسطينية.