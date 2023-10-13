أفادت قناة "الجزيرة"، بأنّ "قوة إسرائيلية اشتبكت مع مسلحين حاولوا التسلل من القطاع الغربي بجنوب لبنان". وذكرت القناة أنّ المسلحين انسحبوا بعدما حاولوا التسلل من محيط بلدة علما الشعب.

كانت هذه تفاصيل خبر "الجزيرة": انسحاب مسلحين بعد محاولتهم التسلل من محيط علما الشعب واشتباكهم مع قوة إسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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