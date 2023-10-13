"النشرة": مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة إشكال في عرسال

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في البقاع، بـ"مقتل شخص نتيجة إطلاق نار وإصابة آخر، إثر إشكال وقع بين أشخاص من "آل الفليطي" وآخرين من "آل زعرور" في بلدة ​عرسال​ في البقاع الشّمالي، بسبب خلاف على ملكيّة أرض"، مشيرًا إلى أنّ "عناصر فصيلة عرسال فتحت تحقيقًا بعمليّة القتل".

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