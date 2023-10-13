يزبك: غزة لن تُترك لوحدها ونحن على يقين أننا سننتصر

ذكر رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك، أنّ "ما حدث في 7 تشرين الأول هو زلزال مدمر وطوفان جارف للظلم والظالمين والمحتلين، وإنذار باقتراب الفرج، لتعود فلسطين إلى أهلها من البحر إلى النهر، رغم أنوف الحاقدين والظالمين والمتآمرين".

وخلال وقفة تضامنية مع فلسطين نظمها "حزب الله" في باحة مقام السيدة خولة في بعلبك، لفت إلى أنّ "الصهاينة لا يعيشون إلا على الدم والقتل والتدمير، وفي المقابل كانت المقاومة تخطط وتدير الأمور، وكانت مفاجأة المقاومة في طوفان الأقصى فاقتحمت الحصون التي لم تحم الصهاينة، ولن تحميهم أي قوة من ارادة وعزيمة شعب آمن بربه وبوطنه وتمسك بتراب أرضه، معاهدا على المضي قدما حتى تحقيق إحدى الحسنيين النصر والعزة والكرامة، أو الشهادة".

وشدد يزبك، على أنّ "غزة لن تُترك لوحدها، ونحن على يقين أننا سننتصر، ودماء الشهداء الطاهرة ستؤدي إلى يقظة الشعوب في مواجهة قوى الاستكبار العالمي".