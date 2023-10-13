قصف إسرائيلي استهدف محيط بلدة العديسة في جنوبي لبنان وسط تحليق لطائرات التجسس الإسرائيلية

أفادت قناة "الجزيرة"، عن قصف إسرائيلي استهدف محيط بلدة العديسة في القطاع الشرقي جنوبي لبنان. وفي السياق، أفادت قناة "المنار"، عن تحليق طائرات التجسس الإسرائيلية على علو منخفض فوق بلدة العديسة ومستعمرة مسكفعام ووادي هونين.

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