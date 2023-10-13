حزب "التوحيد العربي" نظّم وقفات تضامنية "نصرةً لغزة" في الشوف وعاليه وإقليم الخروب

أعلنت أمانة الإعلام في حزب "التوحيد العربي"، أنّ "نصرةً ل​غزة​ الّتي تتعرّض لأكبر عمليّة إبادة، وبمناسبة جمعة "طوفان الأقصى"، أقامت مفوضيّات حزب "التّوحيد العربي" في قرى وبلدات ​إقليم الخروب​ والمناصف والجاهلية و​العرقوب​ و​الشوف​ الأعلى و​عاليه​ والجرد، وقفات تضامنيّةً للرّدّ على الحرب العدوانيّة الصّهيونيّة على ​الشعب الفلسطيني​، والتّأكيد على هذا الانتصار التّاريخي الّذي تحقّق بدماء الشّهداء الأبرار والمقاومين".

وقد تخلّل الوقفات التّضامنيّة رفع ​العلم الفلسطيني​ أمام المنازل وعلى السّاحات العامّة، وإلقاء كلمات بالمناسبة شدّدت على "إدانة القصف الإسرائيلي الهمجي المستمرّ على غزة، والرّامي إلى اقتلاع شعبنا الفلسطيني في ​قطاع غزة​، والتّهجير الممنهج الّتي تقوم بها آلة الحرب الصّهيونيّة، والدّفاع عن حقّ المواطنين في البقاء في بيوتهم، وتأمين احتياجاتهم".