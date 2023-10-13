أعلنت أمانة الإعلام في حزب "التوحيد العربي"، أنّ "نصرةً لغزة الّتي تتعرّض لأكبر عمليّة إبادة، وبمناسبة جمعة "طوفان الأقصى"، أقامت مفوضيّات حزب "التّوحيد العربي" في قرى وبلدات إقليم الخروب والمناصف والجاهلية والعرقوب والشوف الأعلى وعاليه والجرد، وقفات تضامنيّةً للرّدّ على الحرب العدوانيّة الصّهيونيّة على الشعب الفلسطيني، والتّأكيد على هذا الانتصار التّاريخي الّذي تحقّق بدماء الشّهداء الأبرار والمقاومين".
وقد تخلّل الوقفات التّضامنيّة رفع العلم الفلسطيني أمام المنازل وعلى السّاحات العامّة، وإلقاء كلمات بالمناسبة شدّدت على "إدانة القصف الإسرائيلي الهمجي المستمرّ على غزة، والرّامي إلى اقتلاع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والتّهجير الممنهج الّتي تقوم بها آلة الحرب الصّهيونيّة، والدّفاع عن حقّ المواطنين في البقاء في بيوتهم، وتأمين احتياجاتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب "التوحيد العربي" نظّم وقفات تضامنية "نصرةً لغزة" في الشوف وعاليه وإقليم الخروب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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