بوتين: الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة غير مقبول وهو مثل الحصار النازي للينينغراد

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ "الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة غير مقبول وهو مثل الحصار النازي للينينغراد"، الذي وقع خلال الحرب العالمية الثانية.

ولفت، خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لقيرغيزستان لحضور قمة رابطة الدول المستقلة، إلى أنّه "لدينا علاقات جيدة مع العالم العربي والإسلامي ونريد تنفيذ تعهداتنا بإقامة دولة فلسطينية"، مشيرًا إلى أنّه "علينا التفكير في المواطنين الذين يعانون من التصعيد، وروسيا يمكنها أن تكون وسيطا بين الجانبين".

وأكّد الرئيس الروسي أنّه "لدي يقين بتسرب شحنات أسلحة من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، مستوى الفساد في أوكرانيا معروف ومرتفع جدًا. السوق السوداء تتطور بطريقة تجعل هناك الكثير ممن يريدون الشراء، وفي أوكرانيا هناك الكثير ممن يريدون البيع".