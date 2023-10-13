أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ "الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة غير مقبول وهو مثل الحصار النازي للينينغراد"، الذي وقع خلال الحرب العالمية الثانية.
ولفت، خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لقيرغيزستان لحضور قمة رابطة الدول المستقلة، إلى أنّه "لدينا علاقات جيدة مع العالم العربي والإسلامي ونريد تنفيذ تعهداتنا بإقامة دولة فلسطينية"، مشيرًا إلى أنّه "علينا التفكير في المواطنين الذين يعانون من التصعيد، وروسيا يمكنها أن تكون وسيطا بين الجانبين".
وأكّد الرئيس الروسي أنّه "لدي يقين بتسرب شحنات أسلحة من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، مستوى الفساد في أوكرانيا معروف ومرتفع جدًا. السوق السوداء تتطور بطريقة تجعل هناك الكثير ممن يريدون الشراء، وفي أوكرانيا هناك الكثير ممن يريدون البيع".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة غير مقبول وهو مثل الحصار النازي للينينغراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.