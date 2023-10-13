شكرا لقرائتكم خبر عن سوناك: أدعو إسرائيل إلى حماية المدنيين في ردها على هجوم «حماس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (أ ف ب)

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الجمعة، إسرائيل إلى «حماية المدنيين»، في ردها على هجمات «حماس» السبت الماضي.

وأكد ريشي سوناك أنه أثار الموضوع خلال مكالمة هاتفية مساء الخميس مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال: «علينا دائماً أن نراعي المدنيين، ونحن نفعل ذلك».

وقال في تصريح لمحطات تلفزيونية بريطانية خلال زيارة للسويد، حيث يشارك في قمة مع حلفائه في أوروبا الشمالية: «بالطبع على إسرائيل اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين. تمارس البلاد قدرتها المشروعة في الدفاع عن نفسها من مثل هذه الهجمات».

وتابع: «لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة مواطنيها والتأكد من عدم تكرار شيء من هذا القبيل مرة أخرى».

وشدد على أن نشر القدرات العسكرية في شرق المتوسط الذي أُعلن عنه مساء الخميس، لدعم إسرائيل وتعزيز الأمن الإقليمي ومنع أي تصعيد»، يمكن استخدامه أيضاً لتقديم الدعم الإنساني إذا لزم الأمر.

في وقت سابق أكد وزير الدفاع غرانت شابس لهيئة بي بي سي، ضرورة تصرف إسرائيل مع احترام القانون الدولي مثل أي دولة أخرى.