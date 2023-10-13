شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: حصار غزة «غير المقبول» يشبه حصار لينينغراد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، الحصار الذي فرضته السلطات الإسرائيلية علي قطاع غزة بأنه «غير مقبول» ويشبه الحصار الذي فرضته قوات ألمانيا النازية على مدينة لينينغراد في الحرب العالمية الثانية.

وحذّر بوتين من أن شنّ إسرائيل هجوماً برياً في غزة سيؤدي إلى «خسائر غير مقبولة على الإطلاق بين المدنيين» الفلسطينيين.

وأضاف «إن استخدام آليات ثقيلة في مناطق مدنية هي مسألة معقدة لها تبعات خطيرة، الأهم الآن هو وقف إراقة الدماء»، مضيفاً أن روسيا «مستعدة للعمل مع شركاء لهم دور بناء».

وخلال قمة محدودة لرابطة الدول المستقلة، قال بوتين إن سقوط ضحايا من المدنيين خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيكون أمراً غير مقبول على الإطلاق، حسمبا نقلت وكالة سبوتنيك.

وأضاف «الشيء الأكثر أهمية هو أن الخسائر في صفوف المدنيين ستكون غير مقبولة على الإطلاق، الشيء الرئيسي الآن هو وقف إراقة الدماء».

وأكد بوتين أن «روسيا مستعدة للتوسط في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية».