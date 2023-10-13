شكرا لقرائتكم خبر عن الحرائق تشتعل في جزيرة ماديرا في البرتغال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لشبونة - أ ف ب

توجّه حوالي ستين من عناصر الإطفاء والإنقاذ من لشبونة، الجمعة، إلى ماديرا لمساعدة زملائهم على إخماد حرائق الغابات في هذه الجزيرة البرتغالية، حسبما أعلنت خدمة الحماية المدنية الوطنية.

وقالت وزيرة الدولة للحماية المدنية باتريشيا غاسبار، الجمعة: «نعلم أنّ الليلة كانت معقّدة وصعبة، الحرائق لا تزال مشتعلة»، وذلك بينما كانت مجموعة مكوّنة من 56 عنصر إطفاء وستة عناصر من قيادة خدمات الإنقاذ وأربعة من عناصر طوارئ متوجّهة إلى ماديرا، وهي مقصد سياحي مهم يقع قبالة سواحل المغرب.

وتمّ إجلاء أكثر من مئة سائح مؤقتاً من فنادقهم الأربعاء، والخميس، أُنقذ 13 آخرون من المصطافين.

وقال رئيس بلدية كالهيتا كارلوس تيليس لوسائل إعلام محلية، إنّ الحريق الأكثر إثارة للقلق اندلع الأربعاء في بلدة كالهيتا في الجزء الغربي من الجزيرة، وكان سيدمّر منطقة تقدّر مساحتها بـ70 كيلومتراً مربّعاً.

ولم تبلّغ السلطات المحلية حتى الآن عن أيّ منازل دمّرتها النيران، فيما أعلنت الشرطة القضائية اعتقال رجل يبلغ من العمر 45 عاماً يشتبه في أنّه تسبب في حريق كالهيتا.