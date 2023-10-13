شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: قوات حفظ السلام الروسية ستظل في كراباخ حتى 2025 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (رويترز)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إنه يعتقد أن بالإمكان التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان، إذا أظهر الجانبان حسن النية، مهوناً من صعوبة التوصل إلى اتفاق على حدودهما المشتركة.

وأردف «يمكن تحقيق كل شيء بحسن النية من كلا الطرفين».

وأشار بوتين إلى أن قوات حفظ السلام الروسية ستظل في إقليم ناغورنو كراباخ حتى 2025.

واقترح بوتين في وقت سابق خلال حديثه في قمة في بشكك عاصمة قرغيزستان إجراء محادثات سلام بين البلدين في موسكو.

واستعادت أذربيجان السيطرة على إقليم ناغورنو كراباخ الانفصالي الشهر الماضي بعملية عسكرية استمرت 24 ساعة، وأحدثت نزوحاً جماعياً بين معظم عرقية الأرمن البالغ عددهم 120 ألف نسمة إلى أرمينيا.

وأصدرت سلطات ناغورنو كراباخ الانفصالية آنذاك، مرسوماً يأمر بحلّ «جميع المؤسسات... في الأول من كانون الثاني/يناير 2024»، معلنة أنّ جمهورية ناغورنو كراباخ المعلنة من جانب واحد قبل أكثر من 30 عاماً، «ستزول من الوجود».

وقوبل هذا الإعلان بحزن في أرمينيا، حيث بكى مذيع تلفزيوني أثناء نقل الخبر في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع.