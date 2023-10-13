انت الان تتابع خبر رغم رفض إسرائيل.. مصر تسعى لإيصال المساعدات الى غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبتوجيهات من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" حملة لجمع التبرعات، وتخصيص حسابات في البنوك المصرية من أجل دعم الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الدكتور طلعت عبد القوي، إن المواد الغذائية والمستلزمات الطبية تنتظر ساعة الصفر لإيصالها بشكل آمن إلى غزة، مؤكدًا أن هذا لن يحصل إلا بالاتفاق مع الجانب الإسرائيلي.



من جانبه، رجَّح مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، اللواء محمد الغباري، أن تضغط الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل لحماية الممرات الآمنة، وإيصال المساعدات الإنسانية عبرها.

بدوره، أكد المستشار بمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة المصرية، العميد خالد فهمي، أن مصر تمتلك الأدوات السياسية والتفاوضية اللازمة، مما يجعلها قادرة على ممارسة الضغط على إسرائيل لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة بنحو آمن.

أما مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، فقد أكد أن الدولة المصرية لن ترضخ للقرار الإسرائيلي بمنع إدخال المساعدات إلى غزة، لافتًا إلى أن الجهود مستمرة لفتح ممر آمن لتلك المساعدات، متوقعًا أن تتضح نتائجها خلال الأيام المقبلة.

