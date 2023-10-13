انت الان تتابع خبر بالفيديو.. ميسي يعلق على واقعة "البصق" عليه بمباراة الارجنتين والباراغواي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على واقعة "البصق" عليه خلال مباراة منتخب بلاده أمام الباراغواي (1-0) اليوم الجمعة، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.
وشارك ليونيل ميسي كبديل في المباراة في الدقيقة 52 من زمن الشوط الثاني، ودخل في مشادة كلامية مع أنطونيو سانابريا مهاجم بارغواي، قبل نحو عشر دقائق من نهاية اللقاء.
وبدا من خلال الإعادة التلفزيونية أن سانابريا قام بالبصق على "البرغوث" الأرجنتيني من الخلف، قبل أن يخرج لاعب باراغواي لينفي ذلك.
وقال سانابريا في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "من خلال الإعادة من الخلف، يبدو أنني بصقت عليه، ولكن لا علاقة له بذلك، لم تكن عليه".
وبدوره، علق ميسي على الواقعة، قائلا: "أخبروني في غرفة خلع الملابس أن أحدهم بصق علي، الحقيقة هي أنني لا أعرف حتى مَن هو ذلك الفتى".
وأضاف ليونيل ميسي (36 عاما): "من الأفضل عدم التحدث، وإلا فإنه سيخرج ويتحدث في كل مكان وسيصبح معروفا".