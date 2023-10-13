بالفيديو.. ميسي يعلق على واقعة "البصق" عليه بمباراة الارجنتين والباراغواي

وشارك ليونيل ميسي كبديل في المباراة في الدقيقة 52 من زمن الشوط الثاني، ودخل في مشادة كلامية مع أنطونيو سانابريا مهاجم بارغواي، قبل نحو عشر دقائق من نهاية اللقاء.

وبدا من خلال الإعادة التلفزيونية أن سانابريا قام بالبصق على "البرغوث" الأرجنتيني من الخلف، قبل أن يخرج لاعب باراغواي لينفي ذلك.