مستشار الرئيس الفلسطيني: تهجير الاحتلال لسكان قطاع غزة يعني تصفية القضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إننا نعمل مع الجهات الدولية؛ لمنع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ تهديداته بتهجير وترحيل سكان قطاع غزة، مؤكدًا أنهم سيبذلون كل ما بوسعهم؛ لوقف المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ الشعب الفلسطيني يرفض الاستجابة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تهجير الاحتلال لسكان قطاع غزة؛ يعني تصفية القضية الفلسطينية لصالح الاحتلال، على حساب الشعب الفلسطيني.

وأكد الهباش، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتياهو، تشن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، مطالبًا المنظمات الأممية، بالتدخل الجدي والفوري؛ لوقف الانتهاكات الإسرائيلي بقطاع غزة.