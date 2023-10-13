حملة الرئيس السيسي: دعم الأشقاء الفلسطينيين ثابت والمواقف تظهر الرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومستشارها القانوني من داخل المركز القومي لنقل الدم، إن الحملة تتشرف بالحضور في المركز لعمليات التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أن الوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين موقف ثابت والمواقف تظهر الرجال.

وأضاف فوزي، خلال تصريحات نقلتها فضائية "ten"، مساء الجمعة: "علينا واجب إنساني وعربي وقومي، وكذلك واجب مصري تجاه الشعب الفلسطيني، فلسطين جزء من الأمن القومي المصري".

وتابع المستشار محمود فوزي: "نقدم كل الدعم لفلسطين، ونشجع على التبرع بالدم للتعبير عن التضامن الأكيد والصلب من الشعب المصري للأشقاء في فلسطين".