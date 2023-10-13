سيناء خط أحمر.. مصطفى بكري: إسرائيل هدفها تهجير الفلسطينيين لتصفية القضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس مبارك رفض فكرة توطين أهالي غزة في سيناء نظير حصول مصر على 12 مليار دولار، الأمر الذي رفضه الرئيس مبارك، كما أنه تم عرض هذا المشروع من الإخواني محمد مرسي على أبو مازن ورفضه الأخير، بالإضافة إلى عرض أخير تم تقديمه من قبل نتنياهو على الرئيس السيسي الأمر الذي رفضه السيسي جملة وموضوعا.

وقال بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، إن إسرائيل تستهدف كافة الفلسطنيين في قطاع غزة، من أجل تهجيرهم لسيناء، مؤكدًا أن سيناء خط أحمر، ولن يتم تركها، والفلسطنيين يرفضون هذه الأفكار.

وتابع: في الآونة الحالية نشهد العديد من الضغوطات على مصر، من أجل فتح معابرها مع قطاع غزة، وعند فتح هذه المعابر سيتم تهجير 2 مليون فلسطيني لسيناء وهذا الأمر مرفوض، من أجل تحقيق المخطط الإسرائيلي، موضحًا أن ما يحدث الآن في قطاع غزة المقصود منه سيناء وتهجير الفلسطنيين.