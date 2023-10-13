شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الحركة الوطنية" يعلن تأييد الحزب للرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن كل تحركات الحزب السياسية ومواقفه الوطنية وبالأخص المرتبطة بانتخابات رئاسة الجمهورية سواء السابقة أو اللاحقة تحركات محسوبة ومحددة سلفا وفق خطة مدروسة، سبق وتم وضعها بعد نقاشات موسعة مع أعضاء الهيئة العليا والأمانة العامة.

وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية إلى أن تحركات الحزب ومواقفه لا لبس فيها ولا مواربة وتؤيد وبوضوح ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري عقده الحزب بمحافظة الإسكندرية لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية والاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وحث الناخبين على ضرورة المشاركة في الانتخابات ورسم صورة ديمقراطية مشرفة للدولة المصرية أمام المجتمع الدولي وكل دول العالم بمشاركة الهيئة العليا للحزب ونواب رئيس الحزب، وعدد من قيادات الأمانة العامة ورموز العمل السياسي والشعبي والبرلماني بمحافظة الإسكندرية.

وشدد رئيس الحركة الوطنية المصرية على أن الحزب أعلن موقفه السياسي من الانتخابات الرئاسية المقبلة مبكرا جدا وبالتحديد منذ يوم 10 يوليو الماضي وقبل أي حزب سياسي في مصر حيث تم إعلان موقفنا من خلال مؤتمر جماهيري لا من خلال بيانات في الغرف المغلقة.

وأضاف اللواء رؤوف لا ينبغي أن ينسي أحد أن هذا كان موقفنا الرسمي منذ اللحظات الأولي التي قرر فيها المشير عبد الفتاح السيسي ترشحه لرئاسة الجمهورية عام 2014 مرورا ب انتخابات 2018 وانتهاء بالانتخابات المقرر إجراؤها خلال المرحلة المقبلة كما أود التأكيد على أن حزب الحركة الوطنية المصرية كعهده دائما يعمل بإخلاص وتجرد من أجل مصلحة الوطن ومن أجل إعلاء قيمته وخدمة قضاياها الوطنية ودعم قيادته السياسي.