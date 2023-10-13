شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "خارجية النواب": خطاب الرئيس السيسي حمل رسائل للمجتمع الدولى لإنقاذ فلسطين والان مع تفاصيل الخبر
وقالت النائبة أسماء الجمال إن الرئيس السيسي وضع الجميع أمام مسئولياته ، وكشف بوضوح سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية والتي تتمثل في دعم القضية وإقامة السلام الشامل.
وأشارت الجمال إلي أن عقيدة مصر لا تحيد في الدفاع عن قضايا الوطن العربي وعلي رأسها القضية الفلسطينية ، وقدمت مصر من أجل ذلك الغالي والنفيس علي مدار تاريخها في الدفاع عن القضية القومية الكبرى وهى حقوق الشعب الفلسطيني.
وقالت النائبة أسماء الجمال، إن مصر تقود جهود كبيرة كما أن الرئيس السيسي يبذل جهودا في سبيل إنقاذ الأبرياء من المدنيين وإيجاد سبل فورية لإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى المدنيين في غزة ، الواقعين تحت المدافع والصواريخ الإسرائيلية.
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