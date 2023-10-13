شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "خارجية النواب": خطاب الرئيس السيسي حمل رسائل للمجتمع الدولى لإنقاذ فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، مؤكدة أن خطابه تضمن رسائل للمجتمع الدولى بضرورة التكاتف وإنقاذ الشعب الفلسطيني من الجرائم اللانسانية فى غزة من الجانب الإسرائيلي.

وقالت النائبة أسماء الجمال إن الرئيس السيسي وضع الجميع أمام مسئولياته ، وكشف بوضوح سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية والتي تتمثل في دعم القضية وإقامة السلام الشامل.

وأشارت الجمال إلي أن عقيدة مصر لا تحيد في الدفاع عن قضايا الوطن العربي وعلي رأسها القضية الفلسطينية ، وقدمت مصر من أجل ذلك الغالي والنفيس علي مدار تاريخها في الدفاع عن القضية القومية الكبرى وهى حقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت النائبة أسماء الجمال، إن مصر تقود جهود كبيرة كما أن الرئيس السيسي يبذل جهودا في سبيل إنقاذ الأبرياء من المدنيين وإيجاد سبل فورية لإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى المدنيين في غزة ، الواقعين تحت المدافع والصواريخ الإسرائيلية.