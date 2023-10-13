"المنار": استشهاد صحفي وجرح آخرين بعد قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الصحفيين في علما الشعب

أفاد مراسل "المنار" عن استشهاد صحفي وجرح 3 آخرين بعد قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الصحفيين في علما الشعب، بينهم 3 وكالات أجنبية.

وأكّدت قناة "المنار"، نقل الدفاع المدني للجرحى إلى المسشفيات، مشيرة إلى أنّ من بين الطاقم وكالة "رويترز".

وأكّدت قناة "الجزيرة" القطرية، استهداف سيارة طاقمها وإصابة الصحفيين كارمن جوخدار وإيلي براخيا.