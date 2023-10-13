"حزب الله": مهاجمة 4 مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة والمناسبة وتحقيق إصابات دقيقة فيها

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "ردًّا على الاعتداءات الإسرائيليّة عصر اليوم الجمعة على محيط عدد من البلدات اللّبنانيّة الجنوبيّة، قام مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بمهاجمة المواقع الإسرائيليّة التّالية: ​موقع العباد​، موقع مسكفعام، موقع راميا، وموقع جل العلام، بالأسلحة المباشرة والمناسبة؛ وحقّقوا فيها إصابات دقيقة".

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