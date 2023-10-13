نقابة المحررين دانت الاعتداء الإسرائيلي على الصحافيين في جنوب لبنان: جريمة ترقى لمصاف جرائم الحرب

استنكرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بـ"شدة الاعتداء الإسرائيلي المباشر الذي استهدف مجموعة من الصحافيين من وسائل إعلامية مختلفة كانت تقوم بعملها في نقل الحدث في منطقة علما الشعب على الحدود الجنوبية".

وأشارت إلى أن "هذا الاعتداء، الذي أدى إلى استشهاد الزميل عصام عبدالله من وكالة رويترز وإصابة الزميلين في قناة الجزيرة كارمن جوخدار وإيلي براخيا جريمة موصوفة بكل ما في الكلمة من معنى، وهي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب، لا سيما أن المنطقة التي كانوا يتواجدون فيها بعيدة من أي موقع عسكري وكانوا اتخذوا كل الإجراءات والتدابير التي تشير إلى هويتهم الصحافية".

وإذ عزّت النقابة "عائلة الزميل عبدالله وعموم الجسم الصحافي"، تمنت للزميلة جوخدار والزميل براخيا الشفاء العاجل.

ودعت إلى "أوسع حملة تضامن مع جميع الاعلاميين الذين يقومون بمهمتهم في نقل الأحداث في جنوب لبنان".