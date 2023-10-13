نادي الصحافة دان الاعتداء الإسرائيلي على طواقم صحافيين: جريمة ترقى لمصاف جرائم الحرب

أعرب "​نادي الصحافة​" عن إدانته بشدّة "الاعتداء الإسرائيلي الّذي تعرّضت له مجموعة من الزّملاء والزّميلات في وسائل إعلاميّة مختلفة، أثناء تغطيتهم للأحداث في المنطقة الحدوديّة، ما أدّى إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى".

وشدّد في بيان، على أنّ "استهداف طواقم الصّحافيّين هو جريمة ترقى إلى مصاف جرائم الحرب، لا سيّما وأنّ الزّملاء المستهدفين كانوا قد اتّخذوا كلّ الإجراءات والتّدابير، الّتي تظهر لكلّ من هو في الميدان أنّهم صحافيّون يعملون على تغطية الأحداث الجارية، وبالتّالي فإنّ استهدافهم يبدو متعمّدًا".

ودعا النّادي، إلى "أوسع تضامن مع الإعلاميّين والمصوّرين والتّقنيّين العاملين على تغطية الأحداث الجارية في ​الجنوب​"، داعيًا أيضًا جميع الجهات إلى "احترام المواثيق الدّوليّة الّتي تضمن حرّيّة العمل للصّحافيّين وحمايتهم من أيّ اعتداء".