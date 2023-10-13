حمية: لبنان وطن معتدى عليه وهو ليس مكسر عصا

ذكر وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أنّ "محاولة إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وصمة عار لا يجوز السكوت عنها، ولبنان وطن معتدى عليه وهو ليس مكسر عصا"، وذلك في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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