أفاد مراسل "المنار"، بأنّ القبة الحديدية أطلقت صاروخين لإعتراض جسم طائر فوق مستعمرة مسكفعام في القطاع الشرقي، وأحد الصاروخين سقط في أحد أحياء بلدة العديسة وأشعل حريقًا.

كانت هذه تفاصيل خبر "المنار": القبة الحديدية أطلقت صاروخين لإعتراض جسم طائر وأحد الصاروخين سقط في العديسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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