دانت اللجنة المركزية للاعلام والتواصل في "التيار الوطني الحر"، بشدة "الاستهداف الاسرائيلي لطاقم صحافي في علما الشعب في الجنوب أثناء ادائهم الواجب بتغطية الاحداث الدائرة هناك". وتقدم من أسرة وكالة "رويترز" بالتعزية باستشهاد مصورها، آملا للجرحى الشفاء العاجل.

كانت هذه تفاصيل خبر "الوطني الحر" دان الاستهداف الإسرائيلي لطاقم صحافي جنوبي لبنان وعزى بمصوّر "رويترز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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