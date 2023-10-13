ميقاتي: استهداف العدو الإسرائيلي للصحافيين مباشرةً وصمة عار جديدة تضاف إلى سجلّه الأسود

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، أنّ "استهداف العدو الإسرائيلي الصّحافيّين مباشرةً، في عدوانه المستمرّ على الأراضي اللّبنانيّة، وصمة عار جديدة تضاف إلى سجلّه الأسود في القتل والعدوان".

وأضاف في بيان، "رحم الله شهيد ​الإعلام​ عصام عبدالله، وكلّ الأمل بالشّفاء العاجل للجرحى الصّحافيّين والمصوّرين الّذين تمّ استهدافهم اليوم بالقصف الإسرائيلي المباشر، خلال تغطيتهم وقائع ​العدوان الإسرائيلي​ على ​الجنوب​".