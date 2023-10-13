ميقاتي: استهداف العدو الإسرائيلي للصحافيين مباشرةً وصمة عار جديدة تضاف إلى سجلّه الأسود

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّ "استهداف العدو الإسرائيلي الصّحافيّين مباشرةً، في عدوانه المستمرّ على الأراضي اللّبنانيّة، وصمة عار جديدة تضاف إلى سجلّه الأسود في القتل والعدوان".
وأضاف في بيان، "رحم الله شهيد الإعلام عصام عبدالله، وكلّ الأمل بالشّفاء العاجل للجرحى الصّحافيّين والمصوّرين الّذين تمّ استهدافهم اليوم بالقصف الإسرائيلي المباشر، خلال تغطيتهم وقائع العدوان الإسرائيلي على الجنوب".
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