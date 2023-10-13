إسرائيل تطلب من سكان غزة مغادرتها وتعلن الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة.. والفلسطينيون يرفضون.. ومصر تحذر

الشارقة - اميمة ياسر - دعا الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، جميع المدنيين في مدينة غزة، الذين يزيد عددهم عن مليون نسمة، إلى التوجه إلى الجنوب خلال 24 ساعة، فيما حشد الدبابات بالقرب من قطاع غزة قبل غزو بري متوقع.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيعمل "بشكل كبير" في مدينة غزة في الأيام المقبلة ولن يتمكن المدنيون من العودة إلا بعد صدور بيان يسمح بذلك.

إسرائيل تعلن الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة

من جانبها، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها، أن الاحتلال الإسرائيلى يعلن الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة.

محافظ القدس المحتلة: سنبقى على أرضنا

من جانبه، قال عدنان غيث محافظ القدس المحتلة، إننا سنبقى على أرضنا ولن نقبل تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وأضاف خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم القنابل الفوسفورية المحرمة دوليا في قصف المدنيين بقطاع غزة.

وكشف عن تقارير عدة حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان في قطاع غزة، مضيفا: "نحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة".

وذكر محافظ القدس المحتلة، أن الاحتلال الإسرائيلي يستفيد من الغطاء الأمريكي والغربى في ارتكاب جرائمه في قطاع غزة، داعيا الجميع أن يقف أمام مسؤولياته تجاه الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

تحذير مصري

حذرت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم الجمعة ١٣ أكتوبر الجاري، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية، لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وعلى ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن هذا التطور الخطير، طالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته لوقف هذا الإجراء.

ودعت جمهورية مصر العربية الأمم المتحدة، والأطراف الفاعلة دولياً إلى التدخل للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة.