شكرا لقرائتكم خبر عن إمام مسجد باريس الكبير يدعو إلى «عدم استيراد» الصراع في الشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

دعا إمام المسجد الكبير في باريس، خلال خطبته في صلاة الجمعة، إلى «عدم استيراد» «الصراع الدائر في الشرق الأوسط» إلى فرنسا.

وشدّد الإمام عبدالنور الطهراوي، في إشارة إلى الوضع في الشرق الأوسط، على أنّه «من الضروري تجنّب الاستفزازات، أو حتى الصدامات ضدّ المجتمعات من مختلف الديانات والمعتقدات، حتى نتمكّن من العيش في سلام ووئام في فرنسا».

وفي إشارة إلى هجوم حركة «حماس» غير المسبوق تجاه إسرائيل الذي وقع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أعرب عن أسفه ل«استهداف المدنيين عمداً»، مندداً بالهجمات على قطاع غزة، وتوقّف الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه.

ولفت إلى «الرؤية الإنسانية» للإسلام، محذّراً من أنّ «الكراهية تولّد الكراهية، والعنف يولّد العنف». وقال: «لهذا السبب يجب علينا أن نرفضه بشكل قاطع، لأنه سيؤدي إلى كوارث أخرى، بما في ذلك داخل بلدنا».