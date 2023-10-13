شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: بايدن تحدث مع عائلات 14 أمريكياً فقدوا في إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويتر

أكد البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع أفراد من عائلات 14 أمريكياً فقدوا بعد الهجمات التي شنتها حركة «حماس» على إسرائيل، موضحاً أنه لا توجد معلومات بشأن وجود أي تهديد من الحركة في الأراضي الأمريكية.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، في مؤتمر صحفي، أنه لا توجد معلومات استخباراتية محددة تشير إلى تهديد لأمريكا ناجم عن هجوم «حماس». وتابع: «بايدن أصدر تعليمات لإدارته لبذل كل ما بوسعها لتعزيز الأمن في أمريكا خاصة للمجتمع اليهودي والمسلم»

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجمعة أنه ناقش مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، منع أي طرف، سواء كان دولة أو غير دولة، من توسيع الصراع بين إسرائيل و«حماس».

وذكر بلينكن خلال حديثه مع وسائل الإعلام، أن الولايات المتحدة تعمل بشكل مكثف من أجل الإفراج عن الرهائن الذين اقتادهم مقاتلو «حماس» إلى غزة خلال هجومهم السبت الماضي.