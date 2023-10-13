نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع دانت "الاعتداء الغادر على الطواقم الصحافية"

دان مجلس نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع في لبنان في بيان، "الاعتداء الغادر والمخالف لكافة المواثيق الدولية الذي تعرضت له الطواقم الصحافية التي كانت تمارس مهماتها المهنية في منطقة علما الشعب الجنوبية والتي ادت الى استشهاد الزميل والمصور في وكالة "رويترز" عصام عبدالله وجرح عدد من الزملاء، وهو عمل انما يعكس طبيعة هذا العدو المتغطرس والذي للاسف يحظى برعاية دول لطالما ادعت دفاعها عن الحريات وحقوق الانسان".

ودعت النقابة "الجميع الى الضغط لمنع الكيان الاسرايلي من الاستمرار في استهداف الصحافيين الذين يجب أن يكونوا محيدين عن أي استهداف".