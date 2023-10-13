بـ94%.. تامر البوهي يحسم انتخابات نقابة أطباء السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء في السويس فوز الدكتور تامر البوهي بمقعد النقيب، بحصوله على أكثر من 94٪ من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وقال الدكتور وائل الشرقاوي رئيس اللجنة الانتخابية إن الانتخابات جرت اليوم الجمعة بمقر النقابة الفرعية بالسويس بإشراف المستشار مجدي فكري، وشارك 137 طبيبًا شاركوا بالتصويت بينهم 133 من الجمعية العمومية لأطباء السويس و4 من الأطباء الوافدين.

وحصل الدكتور تامر البوهي على 125 صوتا وحصل رضا محمدين على 6 أصوات، وصوتين باطلين، وحسم مقعدي فوق السن للطبيب أحمد عبدالفتاح بحصوله على 122 صوت، والطبيب عمرو فرج 117 صوتا، حصل الدكتور رضا محمدين على 17 صوتا.

بينما حسمت التزكية مقعدي تحت السن للدكتور أحمد عبدالفتاح والدكتور محمود حلمي.