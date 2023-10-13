شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر أكتوبر يشارك في التبرع بالدم دعماً للشعب الفلسطيني الشقيق.. ويدعو المصريين للمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضامناً مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لحزب مصر أكتوبر، قامت الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، اليوم الجمعة، بالمشاركة في حملة التبرع بالدم لصالح المصابين من الشعب الفلسطيني، جراء القصف الوحشي للإحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، وذلك في مؤسسة مرسال بمنطقة المعادي.

وشارك في حملة التبرع بالدم، عدد من أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهم النائب طارق الخولي، والنائبة غادة علي، والنائب أحمد فتحي، والنائب أحمد مقلد، والنائب محمد تيسير مطر، والمهندس أحمد الباز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر أكتوبر.

وأكدت الدكتورة جيهان مديح، علي إقبال المصريين والتسارع على التبرع بالدم يأتي فى إطار مساندة أشقائنا في فلسطين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم كل أوجه الدعم للشعب الفلسطيني، وتوفير ما يلزم من مساعدات إغاثية وإنسانية لتخفيف حدة الأحداث التى تشهدها فلسطين مما أدى إلى استشهاد وإصابة أعداد كبيرة من الأشقاء الفلسطينيين.

وأضافت "مديح"، في تصريحات لها اليوم، أن التكدس والزحام الشديد علي مواقع التبرع تدل علي معدن الشعب المصري الأصيل الذي لا يفوت فرصة ليثبت أن مصر هي قلب العروبة النابض التي تقف دائما مواقف مشرفة لنصرة الشعب الفلسطيني.

ودعت رئيس حزب مصر أكتوبر، جميع المصريين للمشاركة في حملات التبرع بالدم، والتأكيد على مواصلة جهودنا لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق بالمساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع.