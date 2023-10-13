نقابة الوكلاء البحريين: تسجيل رقم قياسي في مرفأ بيروت فاق الـ2400 حاوية برسم السوق

أعلنت ​نقابة الوكلاء البحريين​ في ​لبنان​، أنّ "اليوم، تمّ تسجيل رقم قياسي في ​مرفأ بيروت​ فاق الـ2400 حاوية برسم السّوق، منها 1100 حاوية برسم الاستيراد".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "هذا الإنجاز أتى بفعل تعاون كلّ الجهات المعنيّة من إدارة الجمارك وجهاز أمن المرفأ ومحطّة الحاويات، وفي طبيعة الحال إدارة واستثمار مرفأ بيروت، وذلك مواكبةً لقرار تمديد دوام العمل استثنائيًّا لثلاثة أيّام؛ بعد التّأخير الّذي نَتج من تعطّل نظام الجمارك الإلكتروني وشلّ الحركة يومَين مطلع الأسبوع".