البيت الأبيض: اطلعنا على تقارير بـ"مقتل" صحفي في "رويترز" وإصابة صحفيين آخرين في جنوب لبنان

أكّد البيت الأبيض، "أننا اطلعنا على تقارير بمقتل صحفي في "رويترز" وإصابة صحفيين بقناة "الجزيرة" ووكالة الصحافة الفرنسية في جنوب لبنان"، على حدّ تعبيره.

ولفت إلى أنّ "العمل الذي يقوم به الصحفيون محفوف بالمخاطر وحادث اليوم يذكر بذلك"، مشيرًا إلى "أننا نأمل أن يتماثل الصحفيون المصابون للشفاء العاجل".

وفي وقت سابق، استُشهد مصوّر وكالة "رويترز" الصحافيّ عصام عبدالله بالعدوان الاسرائيلي منذ قليل على سيارة للصحفيين في ⁧‫علما الشعب‬⁩.

وكان قد أفاد مراسل "المنار" عن استشهاد صحفي وجرح 3 آخرين بعد قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الصحفيين في علما الشعب، بينهم 3 وكالات أجنبية.

وأكّدت قناة "المنار"، نقل الدفاع المدني للجرحى إلى المسشفيات.

وأكّدت قناة "الجزيرة" القطرية، استهداف سيارة طاقمها وإصابة الصحفيين كارمن جوخدار وإيلي براخيا.