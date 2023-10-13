"أمل" دانت العمل "الإجرامي" الإسرائيلي ضد الإعلاميين بالجنوب: جريمة تضاف لسجله الحافل بالقتل

دان المكتب الاعلامي المركزي في حركة "أمل"، العمل "الإجرامي الإسرائيلي الجبان الذي ارتكبته قوات الإحتلال مساء اليوم مستهدفة الإعلاميين من مراسلين ومصورين خلال قيامهم بواجبهم المهني في تغطية الوقائع الميدانية للعدوان الإسرائيلي المتواصل على المناطق الحدودية في جنوب لبنان".

ورأى أنّ "ارتكاب قوات الاحتلال لهذه الجريمة وبدم بارد يدلل على الطبيعة الإجرامية لهذا الكيان بكل مستوياته السياسية والعسكرية وهي جريمة تضاف الى سجله الحافل بالقتل والاجرام"، مدينًا اغتيال "العدو الإسرائيلي للصحافيين الفلسطينيين"، معتبرًا أنّ "مسلسل اعتداءاته على الجسم الصحافي على مدى العقود السابقة ما هو إلا إجرام ممنهج لحجب الحقيقة وتعمية الرأي العام عن إرهابها وجرائمها العنصرية".

وإذ تقدّم من الجسم الاعلامي في "لبنان وفلسطين والعالمين العربي والدولي ومن أسرة الشهيد المصور عصام العبدالله بأحر التعازي متمنيا للزملاء الجرحى الشفاء العاجل"، وضع هذه "الجريمة النكراء برسم المجتمع الدولي للتحرك العاجل من اجل كبح جماح اسرائيل وعدوانيتها ووقف قتلها الممنهج في لبنان وقطاع غزة وفلسطين".