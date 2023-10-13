مصدر لـ"الجزيرة": طائرة "أباتشي" إسرائيلية هي التي استهدفت الصحفيين بصاروخ موجّه في علما الشعب

أفاد مصدر أمني لبناني لقناة "الجزيرة"، بأنّ طائرة "أباتشي" إسرائيلية هي التي استهدفت الصحفيين بصاروخ موجّه في علما الشعب جنوبي لبنان. وكان قد استُشهد مصوّر وكالة "رويترز" الصحافيّ عصام عبدالله بالعدوان الاسرائيلي على سيارة للصحفيين في ⁧‫علما الشعب‬⁩، الذي أصيب خلاله أيضًا صحافيون آخرون. وأكّدت قناة "الجزيرة" القطرية، استهداف سيارة طاقمها وإصابة الصحفيين كارمن جوخدار وإيلي براخيا.

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