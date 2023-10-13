أشار عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب سيمون أبي رميا، إلى أنّ "بالرّغم من الأحداث المؤلمة الحاليّة، الذّكرى واجب"، لافتًا إلى أنّه "عندما تُحاك المؤامرات ضدّ الأوطان، ينبري أبطال للدّفاع عن الوطن وأرضه وشعبه".
وركّز، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّ "هكذا سطّر شهداء 13 تشرين الأوّل 1990 بدمائهم بطولات أسّست لحالة وطنيّة شعبيّة منتشرة على مساحة الوطن. يومها خسرنا معركة، لكن ربحنا حرب الوجود وبقي لبنان وبقينا".
كانت هذه تفاصيل خبر أبي رميا في ذكرى 13 تشرين: يومها خسرنا معركة لكن ربحنا حرب الوجود وبقي لبنان وبقينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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