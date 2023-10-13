"اليونيفيل": لاثارو يدعو لوقف إطلاق النار لاحتمال خروج التصعيد بين لبنان وإسرائيل عن السيطرة

أعلن النّاطق الرّسمي باسم" ​اليونيفيل​" ​أندريا تيننتي​، أنّ "عند نحو السّاعة 5:20 من مساء هذا اليوم، وقع تبادل كثيف لإطلاق النّار بين ​لبنان​ وإسرائيل في محيط بلدات ​علما الشعب​ و​عيتا الشعب​ والضهيرة و​العديسة​ وحولا".

وأشار في بيان، إلى "أنّنا علمنا ببالغ الحزن أنّ خلال تبادل إطلاق النّار المذكور، قُتل مصوّر صحفي لبناني، كما وردت أنباء عن إصابة صحفيّين آخرين"، لافتًا إلى أنّ "مع استمرار تصاعد التّوتّرات بشكل خطير، يدعو رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام اللّواء ​أرولدو لاثارو​، إلى وقف إطلاق النّار بشكل عاجل".

وأكّد تيننتي أنّ "احتمال خروج هذا التّصعيد عن نطاق السّيطرة واضح، ويجب وقفه"، مؤكّدًا أنّ "اليونيفيل تعاونت بنشاط مع السّلطات على جانبَي ​الخط الأزرق​، لتهدئة الوضع".