الموسوي: العدو اعتاد على اغتيال الإعلاميين ونطالب بملاحقته أمام المحاكم الدولية حتى لا يتمادى بجرائمه

ذكر رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النيابية النائب إبراهيم الموسوي البيان التالي، تعليقًا على الاعتداء الإسرائيلي بإستهداف الاعلاميين على الحدود اللبنانية الجنوبية، أنّه "لم تفاجئنا ابداً جريمة العدو الصهيوني بإستهداف الطواقم الاعلامية على الحدود اللبنانية الفلسطينية أثناء تأديتهم واجبهم المهني بتغطية يوميات العدوان الصهيوني على لبنان، ما أسفر عن إرتقاء الإعلامي عصام عبدالله شهيدًا وإصابة إعلاميين آخرين".

وشدد على أنّ "هذه الجريمة الجديدة جاءت لتضيف نقطة سوداء اخرى في سجل العدو المستمر والمتضخم الذي إعتاد إغتيال الإعلاميين والصحفيين وتدمير مكاتبهم ومعداتهم لمنعهم من نقل صور جرائمه ضد المدنيين".

‎وإذ تقدم الموسوي بـ"العزاء والمواساة من عائلة الشهيد عصام العبدالله ومن المؤسسات الإعلامية الاجنبية والعربية المستهدفة بالعدوان، وكذلك من الإعلاميين الشرفاء وإذ ندعو بالشفاء العاجل للإعلاميين والإعلاميات الجرحى"، فإنّه طالب جميع المؤسسات الإعلامية والمنظمات الانسانية والهيئات القانونية الدولية بـ"أوسع إدانة للعدوان ‏الصهيوني على لبنان وملاحقة هذا العدو وقادته أمام المحاكم الدولية والدوائر القضائية والقانونية المختصة حتى لا يتمادى في جرائمه وكي لا يأمن الافلات من العقاب".