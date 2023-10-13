استضافت حركة "أمل" في مقرّها في بيروت، اجتماعًا تنسيقيًّا لمسؤولي الحركة و"الحزب التقدمي الاشتراكي" و"حزب الله" في بيروت، وكان عرض للمستجدّات كافّة على السّاحة الفلسطينيّة.
وأعرب المجتمعون في بيان، عن إدانتهم "الحرب العبثيّة غير المسبوقة الّتي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي، والمجازر الوحشيّة على مدينة غزة، الّتي تدلّ على ألمه الكبير جرّاء العمليّات النّوعيّة الأخيرة للمقاومة".
وأكّدوا "التّنسيق والتّواصل لمتابعة أيّ تداعيات على السّاحة اللّبنانيّة، لا سيّما في ما يتعلّق باحتياجات أهلنا وتأمين جميع مقوّمات الصّمود لهم"، مشدّدين على "ضرورة الوحدة الدّاخليّة لمواجهة أيّ عدوان إسرائيلي".
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع تنسيقي لمسؤولي "أمل" و"التقدمي" و"حزب الله" ببيروت: ضرورة الوحدة الداخلية لمواجهة أي عدوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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