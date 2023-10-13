ضاهر: الأسواق المالية تتوقع اجتياحًا بريًا لغزة وحينها ستكون المنطقة فوق صفيح من النار

أكّد النّائب ​ميشال ضاهر​، أنّ "ما يجري اليوم في الأسواق الماليّة العالميّة له مؤشّرات خطيرة، ويدلّ على أنّ عطلة الأسبوع ستكون خطيرة في ​غزة​، إذ يؤشّر إلى أنّ الأسواق الماليّة تتوقّع اجتياحًا بريًّا، وحينها ستكون المنطقة برمّتها فوق صفيح من النّار".

وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّنا نتضامن مع غزة وأطفالها أمام هذه المجزرة بحقّ ​الشعب الفلسطيني​، وقلبنا دائمًا وأبدًا على ​لبنان​".