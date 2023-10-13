وزير الزراعة: الحقد الصهيوني لن يوقف رسالة إعلامنا مهما كانت التضحيات

لفت وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "الشّهيد المصوّر عصام عبدالله شهيد الإعلام، يُستهدف بوحشيّة وبربريّة العدو الإسرائيلي، بالإضافة لإصابة الصحفيَّين في قناة "الجزيرة" كارمن جوخدار وإيلي براخيا"، مؤكّدًا أنّ "الحقد الصّهيوني لن يوقف رسالة إعلامنا مهما كانت التّضحيات".

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