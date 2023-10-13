طوني فرنجية: إسرائيل تحاول استعادة هيبتها فتبدو غير قادرة الا على ارتكاب الجرائم وقتل الأبرياء

لفت النّائب ​طوني فرنجية​، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "بعد "طوفان الأقصى" الّذي فرض معادلةً جديدةً، تحاول ​إسرائيل​ استعادة هيبتها، فتبدو غير قادرة إلّا على ارتكاب الجرائم المنظّمة والدّمار العشوائي وقتل المدنيّين والنّساء والأطفال والصّحافيّين والأبرياء في ​غزة​ و​لبنان​. الرّحمة للشّهيد عصام عبدالله، والشّفاء للصّحافيّين الجرحى لاسيّما العزيزة كارمن جوخدار".

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